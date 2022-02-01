З настанням теплих весняних днів у свій гардероб хочеться додати нових кольорів, принтів та силуетів. Весняна капсула досить варіативна, тож створити її можна з багатьох цікавих речей, однак сьогодні розповідаємо вам про топові позиції.

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З року в рік мода змінюється, втім є кілька базових речей, які не втрачають своєї актуальності. Перш ніж додавати до свого гардероба модні новинки, спробуйте зібрати топові позиції, які сформують ваш гардероб та дозволять створити чимало образів в комбінації між собою.

Тренч

У новому сезоні дизайнери представили величезне різноманіття ефектних трендів, втім радимо почати насамперед з базового бежевого кольору у стилі класичного тренча Burberry.



Актуальні речі на весну 2022 / Фото з інстаграму

Штанний костюм

Штанний костюм – не лише стильний, але й універсальний. Модниці зараз створюють ефектні образи і з кедами, і з кросівками. Обирайте на весну виріб чорного, молочного чи сірого кольору. У поєднанні з цікавими аксесуарами гарантуємо вам стильний look.



Актуальні речі на весну 2022 / Фото з інстаграму

Жакет

Навесні в моду повертаються жакети в клітинку, шкіряні вироби, ефектні маскулінні блейзери та цікаві піджаки з поясом. Найкраще виглядають жакети у класичному виконанні. Вирізняє такі фасони монохромний спокійний відтінок – бежевий, коричневий, сірий чи охра.



Актуальні речі на весну 2022 / Фото з інстаграму

Блакитні джинси

Класичні блакитні джинси – тренд, який немає терміну придатності. Такі джинси стали мастхевом у гардеробі кожної дівчини і підходять абсолютно під будь-які стилізації.



Актуальні речі на весну 2022 / Фото з інстаграму

Біла сорочка

Сорочка білого кольору – універсальний базовий предмет жіночого гардероба, який складе компанію не тільки речам з класичного стилю. Сорочку поєднують з джинсами та кросівками, а в новому сезоні ефектним доповненням стануть чорні шкіряні штани.



Актуальні речі на весну 2022 / Фото з інстаграму