С наступлением теплых весенних дней в свой гардероб хочется добавить новых цветов, принтов и силуэтов. Весенняя капсула достаточно вариативна, поэтому создать ее можно из многих интересных вещей, однако сегодня рассказываем вам о топовых позициях.

Читайте также Готовимся к весне: как выглядят самые модные тренчи 2022 года

Из года в год мода меняется, но есть несколько базовых вещей, которые не теряют свою актуальность. Прежде чем добавлять в свой гардероб модные новинки, попробуйте собрать топовые позиции, которые сформируют ваш гардероб и позволят создать немало образов в комбинации между собой.

Тренч

В новом сезоне дизайнеры представили огромное многообразие эффектных трендов, впрочем, советуем начать прежде всего с базового бежевого цвета в стиле классического тренча Burberry.



Актуальные вещи на весну 2022 / Фото из инстаграма

Брючный костюм

Брючный костюм – не только стильный, но и универсальный. Модницы сейчас создают эффектные образы и с кедами, и с кроссовками. Выбирайте на весну изделие черного, молочного или серого цвета. В сочетании с интересными аксессуарами гарантируем вам стильный look.



Актуальные вещи на весну 2022 / Фото из инстаграма

Жакет

Весной в моду возвращаются брюки в клетку, кожаные изделия, эффектные маскулинные блейзеры и интересные пиджаки с поясом. Лучше всего смотрятся жакеты в классическом исполнении. Отличает такие фасоны монохромный спокойный оттенок – бежевый, коричневый, серый или охра.



Актуальные вещи на весну 2022 / Фото из инстаграма

Голубые джинсы

Классические голубые джинсы – тренд, который не имеет срока годности. Такие джинсы стали мастхевом в гардеробе каждой девушки и подходят абсолютно под любую стилизацию.



Актуальные вещи на весну 2022 / Фото из инстаграма

Белая рубашка

Рубашка белого цвета – универсальный базовый предмет женского гардероба, который составит компанию не только вещам из классического стиля. Рубашку сочетают с джинсами и кроссовками, а в новом сезоне эффектным дополнением станут черные кожаные штаны.



Актуальные вещи на весну 2022 / Фото из инстаграма