Весной 2022 года в тренде остаются классические бежевые тренчи, молочно-белые и яркие. Кроме этого, особенно популярны кожаные тренчи, атласные, из тонкой плащевки или плотного хлопка.
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Со вставками
Дизайнеры представили не однотонный тренч, а со вставками, деконструируя изделие вставками из денима, кружева и материалов контрастного цвета. Такая утилитарная вещь имеет все шансы стать почти кутюрной.
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Атласный
Тонкий тренч из атласа из-за блеска ткани не только чувственно выглядит, но и удачно подчеркивает силуэт. Выбирайте весной изделия черного, фиолетового или оранжевого цвета.
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Классический тренч
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Рукава оверсайз
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Кожаный тренч
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Яркий тренч
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Без рукавов
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan
Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan