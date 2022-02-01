Навесні 2022 року в тренді залишаються класичні бежеві тренчі, молочно-білі та яскраві. Окрім цього, особливо популярними стануть шкіряні тренчі, атласні, з тонкої плащової тканини або щільної бавовни.
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Зі вставками
Дизайнери представили не однотонний тренч, а зі вставками, деконструюючи виріб вставками з деніму, мережива та матеріалів контрастних кольорів. Така утилітарна річ має всі шанси стати майже кутюрною.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Атласний
Тонкий тренч з атласу внаслідок блиску тканини не лише чуттєво виглядає, але й вдало підкреслює силует. Обирайте навесні вироби чорного, фіолетового або помаранчевого кольору.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Класичний тренч
Якщо ви хочете додати у свій гардероб річ, яка прослужить вам не один сезон – зверніть увагу на класичний тренч пісочно-бежевих відтінків. Цей верхній одяг чудово підходить до джинсів з кросівками та вдало доповнює спідниці з чоботами на підборах.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Рукави оверсайз
Гіперболізовані рукави та збільшена лінія плечей – модна новинка для весняно-літнього сезону. Такий виріб не лише дуже стильний, але завдяки фасону робить талію візуально тоншою.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Шкіряний тренч
Шкіряний тренч – хіт весняно-літнього сезону. Хочете бути як герой фільму «Матриця» - обирайте виріб чорного кольору, а якщо хочете створювати розслаблені аутфіти – звертайте увагу на коричневі та пастельні відтінки.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Яскравий тренч
На Тижні моди дизайнери показали багато яскравих тренчів в сонячній гамі — від рожевого до оранжевого, від блакитного до ультрамарину.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Без рукавів
Тренч-жилетка – це модна новинка нового сезону. Такий тренч візуально витягує силует, робить зорово стрункішим і тоншим.
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan
Наймодніші весняні тренчі 2022 / Фото з Karavan