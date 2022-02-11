Завдяки французькій кутюр’є, чий модернізм був натхнений чоловічою модою, ми зараз вільно носимо штани, обираємо темну колірну гаму для своїх образів та не боїмося носити вільні речі.

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А ще модниці обожнюють культову стьобану сумку на ланцюжку, парфуми Chanel №5 і улюблену червону помаду Коко Шанель.

Дизайнерка залишила незабутній слід в індустрії моди, створивши кілька революційних елементів гардероба для жінок, якими ми користуємося досі.

Перлини

Перлини для Коко Шанель були її головним аксесуаром. Витонченим кольє з перлин можна було доповнити трикотажний джемпер, а кількашаровим кольє доповнити вечірнє плаття.



Культові речі Коко Шанель / Фото з Pinterest

Твідовий костюм

Усі знають, що костюм із твіду став популярним завдяки Коко Шанель. У такі костюми закохався увесь світ. Бренд досі презентує в кожному сезоні неймовірні вироби різних фасонів та кольорів, зберігаючи при цьому фірмовий стиль дизайнерки.



Культові речі Коко Шанель / Фото з Getty Images

Сумка на ланцюжку

Така сумка стала найулюбленішим аксесуаром дівчат, оскільки її зручно носити на плечі та в руках. Дизайнерка створила культову модель 2.55 у чорному кольорі. Вона розмірковувала, що чорна сумка підійде і для буденних виходів, і для важливих подій.



Культові речі Коко Шанель / Фото з Pinterest

Лонгслів у смужку

Надихнувшись черговою морською подорожжю, Коко вирішила, що зручний лонгслів у смужку, як у матросів, має з'явитися у гардеробі у кожної дівчини. Надалі його стали носити головні модниці світу: Жаклін Кеннеді, Бріжит Бардо, Мерилін Монро, Одрі Хепберн та багато інших знаменитостей. Сьогодні без джемпера у смужку неможливо уявити колекції Chanel.



Культові речі Коко Шанель / Фото з Pinterest

Чорне плаття

Легендарне чорне плаття Коко Шанель – вічне. Раніше цей колір вважався жалобним, втім дизайнерка побачила в ньому елегантність та універсальність. Вона наголошувала, що у гардеробі кожної дівчини має бути маленьке чорне плаття, втім сама обирала довжину міді, не забуваючи про пояс на талії.



Культові речі Коко Шанель / Фото з Pinterest