Недавно певица Бейонсе снялась в фотосессии для британского глянца Vogue. Звезда примеряла роскошные образы кутюр – швейную работу высшего мастерства.

Читайте также Бейонсе снялась для Vogue верхом на коне: роскошная фотосессия в экстравагантных образах

Как создававшийся именно этот элемент гардероба бренд Schiaparelli показал в своем профиле в инстаграмме. После прорисовки эскиза на модель примеряют белоснежную ткань, из которой формируют объемный стоячий капюшон, а затем вручную мастерицы пришивают ткани, предварительно расшивают бисерами и кристаллами.

На изготовление такого образа уходит не один день, и работают над ним несколько человек подряд.

Объемный воротник-шаль. Поетки, хрустальная сетка, винтажное бега и стразы от Swarovski. А также вышитый вручную узор елки,

– написали в сообщении Schiaparelli.

Эту кутюрную вещь получила королева R&B Бейонсе, впрочем, многие другие впечатляющие изделия из коллекции Spring 2022 Couture были представлены на Неделе моды в январе в Париже.



Бейонсе в Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото с Vogue

Креативный директор Даниэл Розберри посвятил новую линейку космоса, неизведанным галактикам, колонизации Марса и научной фантастике. Что интересно, одной из моделей, презентовавших 32 уникальных образа стала украинка Кристи Пономарь. Этот кутюрный показ стал первым в его карьере.

Коллекция состояла из латунных колец как кольца Сатурна, бюстье из позолоченного металла и габаритных серьг. Среди аксессуарной линейки были представлены сумки в виде человеческого лица, а нежные черные платья довершали большие золотистые аксессуары.



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото с Vogue



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото с Vogue



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото с Vogue