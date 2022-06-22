Нещодавно співачка Бейонсе знялася у фотосесії для британського глянцю Vogue. Зірка приміряла розкішні образи кутюр – швейну роботу вищої майстерності.

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Як створювався саме цей елемент гардеробу бренд Schiaparelli показав у своєму профілі в інстаграмі. Після промальовування ескізу на модель приміряють білосніжну тканину, з якої формують об’ємний стоячий капюшон, а потім вручну майстрині пришивають тканини, які попередньо розшивають бісерами та кристалами.

На виготовлення такого образу йде не один день, і працюють над ним кілька людей поспіль.

Об'ємний комір-шаль. Паєтки, кришталева сітка, вінтажне біжу і стрази від Swarovski. А також вишитий вручну візерунок ялинки,

– написали в дописі Schiaparelli.

Цю кутюрну річ отримала королева R&B Бейонсе, втім чимало інших вражаючих виробів з колекції Spring 2022 Couture було представлено на Тижні моди в січні у Парижі.



Бейонсе у Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото з Vogue

Креативний директор Данієл Розберрі присвятив нову лінійку космосу, незвіданим галактикам, колонізації Марса та науковій фантастиці. Що цікаво, однією з моделей, які презентували 32 унікальних образів стала українка Крісті Пономар. Цей кутюрний показ став першим у її кар’єрі.

Колекція складалася з латунних кілець наче кільця Сатурна, бюстьє з позолоченого металу та габаритних сережок. Також серед аксесуарної лінійки були представлені сумки у вигляді людського обличчя, а ніжні чорні сукні довершували великі золотисті аксесуари.



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото з Vogue



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото з Vogue



Schiaparelli Spring 2022 Couture / Фото з Vogue