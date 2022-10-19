Хит нового сезона – джинсовые юбки макси: как их начали носить инфлюэнсеры

Забегая в тренды нового сезона, спешим вам сообщить, что абсолютным трендом среди денима станет джинсовая юбка длины макси. Уже сейчас ее активно стали носить модницы и знаменитости.

Джинсовые юбки макси уже набрали популярности в сети, пишет 24 канал. Инфлюэнсеры носят денимовые изделия в молочном, белом, черном и классическом синем цвете.

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Эльза Госк создавала образ из юбки и футболки, довершая белыми туфлями на каблуке и черной бейсболкой с сумкой. Кстати, дополнять обувь на каблуке кепкой имеет все шансы стать модной стилизацией в новом сезоне, поскольку недавно it-girl Кендалл Дженнер завершила бейсболкой платье и босоножки.

Инфлюэнсеры носят джинсовые юбки с бомберами, худи и жакетами, а чтобы создать романтический look довершают корсетами и топами. Джиджи Хадид надела длинную юбку из денима на церемонию Fashion Media Awards.



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram

Модница Каро Дуар выбрала красную юбку, соединив ее с кроп-топом и варежками, Эмили Синдлев дополнила синюю юбку джинсовой жилеткой. Также она носит изделие с кожаным бомбером.



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram



Модные юбки макси из денима / Фото с Instagram

Кроме джинсовых юбок, есть все шансы обрести популярность изделиям из кожи. Эмили Ратажковски недавно появилась в объективах папарацци в коричневой кожаной максиюбке, а модель Гейли Бибер избрала серый тканевый костюм, состоявший из жакета и длинной юбки.