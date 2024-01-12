Актриса не только украсила собой страницы турецкого издания, но и появилась на обложке глянца. Всего через несколько лет Ханда получила невиданную славу благодаря ролям в сериалах. Самой известной ее сделал сериал "Постучись в мою дверь", так что обложка для глянца стала символической.

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30-летняя знаменитость позировала перед камерой в розовом платье-бюстье с многочисленными пуговицами по вертикали, а перед ней загорались камеры фотографов, которые она прикрывала рукой.

Для фотосессии звезда примеряла шелковое розовое платье с массивными рукавами, обжавшееся красное платье на бретельках с блестками и рукавицами. На розовом фоне Ханда Эрчел позировала в красном образе.

Она примерила короткое платье-бюстье с большой цветочной аппликацией и дополнила его красными туфлями на каблуке. Знаменитость также позировала в серебристом платье и черных босоножках.

Что известно о Ханде Эрчел

Актриса приобрела большую популярность в Турции и за ее пределами благодаря своему таланту, харизме и милой внешности. Зрители обожают наблюдать за героиней любовных сериалов, поскольку Ханда всегда искренняя и страстная. Журналист издания L'Officiel также отметил, что улыбка девушки просто поражает, поэтому она просто очаровывает с первых секунд.

Фотосессия Ханды Эрчел для L'Officiel



Стильная фотосессия Ханды Эрчел / Фото L'Officiel



Стильная фотосессия Ханды Эрчел / Фото L'Officiel



Стильная фотосессия Ханды Эрчел / Фото L'Officiel



Стильная фотосессия Ханды Эрчел / Фото L'Officiel