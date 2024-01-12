Вышиванка для украинцев – символ национальной гордости, символ Украины, определенный наш оберег. Мы одеваем эту вышитую вещь не только на государственные и праздничные дни, но и за рубежом, ведь ето часть генетического кода каждого украинца.

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В Абу-Даби Тоня Матвиенко отправилась с рабочими целями, чтобы встретиться и пообщаться с украинцами. Фотографии из поездки она опубликовала в своем инстаграмме и поблагодарила за теплый прием.

Провела отличное время в ОАЭ. Благодарна за теплый прием, слова и объятия. Благодарю посольство Украины в ОАЭ за помощь и организацию,

– написала Тоня Матвиенко.

Певица общалась с украинцами в невероятно красивой вышиванке. Тоня надела вышитое платье от львовской дизайнерши Юлии Магдич.

Певица надела льняное платье белого цвета длины миди. Платье полностью вышитое цветочными узорами из золотистых нитей.

Выразительности вышиванке придают объемные рукава-буфы и длинный пояс с кутасиками. На сайте бренда изделие можно приобрести за 90 тысяч гривен.



Вышиванка Тони Матвиенко от Юлии Магдич / Скриншот из инстаграм-сторис певицы

Вышиванки от Юлии Магдич очень популярны не только среди украинских знаменитостей, но и среди зарубежных звезд или государственных деятелей. Вышиванки от дизайнера в своем гардеробе имеют Тина Кароль, Джамала, Катя Осадчая, Мэй Маск, Келли Разерфорд и многие другие звезды.