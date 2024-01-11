Из года в год зимой Ольга Сумская едет с семьей отдыхать в горы. Знаменитость провела несколько дней в Яремче вместе со своим мужем Виталием Борисюком и дочкой Анной.

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В живописных Карпатах актриса сделала кадры на фоне заснеженных гор в зимнем образе. Для прогулки актриса надела серый спортивный костюм, состоявший из худи и джогеров. Свой образ она дополнила высокими коричневыми уггами и черной кепкой. Сверху Сумская надела бежевый удлиненный пуховик с капюшоном.

Опубликовав подборку фотографий актриса описала свои впечатления от отдыха в Яремче.

Яремче! Город расцветает на глазах! Эти несколько дней были такими важными и невероятными,

– написала Сумская.

На фотографиях со знаменитостью позировал ее муж Виталий и 21-летняя дочь Анна, которая в 2023 году получила диплом театрального факультета. Теперь она играет на одной сцене с матерью. Анна Борисюк выпустилась из театрального университета имени Карпенко-Карого. Девушка кончила его с отличием.

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