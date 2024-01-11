Профиль шведской манекенщицы в инстаграмме – особенный. Девушка влюблена в моду, следит за всеми трендами, поэтому ее фото – это порция вдохновения для тех, кто ищет интересный образ на повседневную жизнь или выходной день.

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На этот раз Эльза Госк примерила элегантный наряд, который приобретет актуальность в новом весенне-летнем сезоне.

Образ Эльзы Госк

Шведка сделала несколько стильных кадров на коричневом кожаном диване в костюме. Блондинка надела изделие в черно-белую клеточку.

Костюм состоял из жакета и юбки до колен с разрезом, которую Эльза дополнила черным поясом. Сверху модель надела белое боди с большим разрезом в зоне декольте.

Аутфит дополнили тонкие черные капроны и черные туфли-лодочки. Для эффектных кадров Эльза Госк довершила образ черными очками.

Костюмы многофункциональны тем, что их можно легко распаривать и создавать множество образов. Жакет можно совмещать с другой юбкой, брюками или джинсами, а вот к юбке можно подобрать блузу, рубашку или другой жакет.

Весной такой костюм, как у Эльзы Госк, станет прекрасным выбором для праздничных или каких-то важных дней. Дополняйте его пальто или тренч.



Модный образ Эльзы Госк / Фото с инстаграмма модели



Модный образ Эльзы Госк / Фото с инстаграмма модели