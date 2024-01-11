Профіль шведської манекенниці в інстаграмі – особливий. Дівчина закохана в моду, слідкує за всіма трендами, тож її фото – це порція натхнення для тих, хто шукає для себе цікавий образ на повсякдення чи вихідний день.

Читайте також Жіночна та пристрасна: Злата Огнєвіч позувала у шкіряному тренчі на оголене тіло

Цього разу Ельза Госк приміряла елегантне вбрання, яке набуде актуальності в новому весняно-літньому сезоні.

Образ Ельзи Госк

Шведка зробила кілька стильних кадрів на коричневому шкіряному дивані у костюмі. Білявка одягнула виріб у чорно-білу клітинку.

Костюм складався з жакета та зі спідниці до колін з розрізом, яку Ельза доповнила чорним поясом. Зверху модель одягнула біле боді з чималим розрізом в зоні декольте.

Аутфіт доповнили тонкі чорні капрони та чорні туфлі-човники. Для ефектних кадрів Ельза Госк довершила образ чорними сонцезахисними окулярами.

Костюми багатофункціональні тим, що їх можна легко розпаровувати та створювати багато образів. Жакет можна поєднувати з іншою спідницею, штанами чи джинсами, а от до спідниці можна підібрати блузу, сорочку чи інший жакет.

Навесні такий костюм, як в Ельзи Госк стане чудовим вибором для святкових чи якихось важливих днів. Доповнюйте його пальтом чи тренчем.



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі



Модний образ Ельзи Госк / Фото з інстаграму моделі