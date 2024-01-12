Акторка не лише прикрасила собою сторінки турецького видання, але й з’явилася на обкладинці глянцю. Всього за кілька років Ханда отримала небачену славу завдяки ролям у серіалах. Найвідомішою її зробив серіал "Постукай в мої двері", тож обкладинка для глянцю стала символічною.

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30-річна знаменитість позувала перед камерою у рожевій сукні-бюстьє з численними ґудзиками по вертикалі, а перед нею спалахували камери фотографів, які вона прикривала рукою.

Для фотосесії зірка приміряла шовкову рожеву сукню з масивними рукавами, обтислу червону сукню на бретельках з блискітками та рукавицями. На рожевому тлі Ханда Ерчел позувала у червоному образі.

Вона приміряла коротку сукню-бюстьє з великою квітковою аплікацією та доповнила її червоними туфлями на підборах. Знаменитість також позувала у сріблястому платті та чорних босоніжках.

Що відомо про Ханду Ерчел

Акторка здобула велику популярність в Туреччині та за її межами завдяки своєму таланту, харизмі та милій зовнішності. Глядачі обожнюють спостерігати за героїнею любовних серіалів, оскільки Ханда завжди щира та пристрасна. Журналіст видання L'Officiel також зазначив, що усмішка дівчини просто вражає, тож вона просто зачаровує з перших секунд.

Фотосесія Ханди Ерчел для L'Officiel



Стильна фотосесія Ханди Ерчел / Фото L'Officiel



Стильна фотосесія Ханди Ерчел / Фото L'Officiel



Стильна фотосесія Ханди Ерчел / Фото L'Officiel



Стильна фотосесія Ханди Ерчел / Фото L'Officiel