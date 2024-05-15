В этом году одной из ведущих тем мероприятия является роль женщин в киноискусстве и поддержка движения #MeToo. Первым показом стала абсурдная комедия "Второе действие" французского режиссера Квентина Дюпье, главную роль в которой сыграла Лея Сейду. На нее съехались ведущие звезды – от актрис до моделей и инфлюенсеров.

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Немецкая модель Хайди Клум отправилась в Канны, чтобы удивить гостей красной дорожки своим безупречным видом.

Образ Хайди Клум

Аутфит супермодели произвел настоящий фурор. Хайди Клум выбрала для себя помпезное платье багряного цвета, которое удачно подчеркивало ее фигуру. Блондинка выбрала для себя наряд от бренда Saiid Kobeisy из коллекции весна-лето 2024.

Платье подчеркивало ее пышный бюст и длинные ноги. Бретельки на платье Хайди опустила, подчеркнув обнаженные плечи. Верх наряда подчеркивали складки, а вот настоящей изюминкой стала юбка – она была пышной и асимметричной, что позволило модели продемонстрировать обнаженную ногу.

Аутфит знаменитости дополняли туфли серебряного цвета со стразами. Красавица сделала легкие волны на волосах и довершила выход минималистичными украшениями, а визажисты благодаря макияжу только подчеркнули ее красоту.



Хайди Клум на Каннском кинофестивале / Фото Getty Images

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