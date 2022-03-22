Грузинский дизайнер Лало Бакрадзе создала туфли в цветах украинского флага

Грузинская дизайнер Лало Бакрадзе проявила поддержку и солидарность с Украиной. Она создала туфли на подбрахе в сине-желтых цветах.

Тренд на сине-желтый цвет безусловно приобретает немалую популярность во всем мире.

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Бренды создают сине-желтые футболки, вводят тартан в цветах украинского флага в поддержку Украины, а также создают ювелирные украшения из голубовато-желтых камней.

Ранее свою поддержку Украине выразил грузинский бренд Keburia, создавший сине-желтые шляпы. Все деньги от продаж обещали передать гуманитарную помощь украинскому населению.

Теперь к поддержке присоединился грузинский обувной бренд Lalo. Дизайнер Лало Бакрадзе создала смешанные сине-желтые туфли в цветах украинского флага. Туфли получили название Freedom Blue&Energizing Yellow!