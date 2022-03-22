Тренд на синьо-жовті кольори безперечно набуває чималої популярності в цілому світі.

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Бренди створюють синьо-жовті футболки, запроваджують тартан в кольорах українського прапора на підтримку України, а також створюють ювелірні прикраси з блакитно-жовтих каменів.

Раніше свою підтримку Україні висловив грузинський бренд Keburia, який створив синьо-жовті капелюхи. Всі гроші від продажів обіцяли передати на гуманітарну допомогу українському населенню.

Тепер до підтримки долучився грузинський взуттєвий бренд Lalo. Дизайнерка Лало Бакрадзе створила мішані синьо-жовті туфлі в кольорах українського прапора. Туфлі отримали назву Freedom Blue & Energizing Yellow!