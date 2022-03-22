Через напад Росії на Україну, багато знаменитих українських брендів зосередили всю свою увагу на пошитті одягу для військових. Разом з іншими дизайнерами шити необхідні речі для військових почав бренд Milla Nova, який спеціалізується на пошитті весільних та вечірніх суконь.

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Генеральна директорка компанії Уляна Киричук розповіла, що вони також шиють одяг для медичних працівників. Працівники вже виготовили понад 1500 одиниць вбрання для військових та медиків.

Виданню CNN Уляна Киричук показала кадри, на яких майстрині плетуть військові сітки, а швеї шиють флісові худі та штурмові жилети в традиційному військовому камуфляжі.

Працюючи з величезною мережею постачальників, бренд зміг швидко знайти потрібні матеріали для виробництва.



Milla Nova шиє одяг для військових / Фото з CNN



Milla Nova шиє одяг для військових / Фото з CNN



Milla Nova шиє одяг для військових / Фото з CNN



Milla Nova шиє синьо-жовті сукні / Фото з CNN

У Milla Nova зараз працює 600 осіб. Ті, хто базувався у Львові, отримали можливість вирушити до Польщі. У Варшаві було створено імпровізовану майстерню. Наразі до столиці Польщі евакуйовано 70 співробітників. Близько 450 працівників залишаються у Львові.

На фабриці у Польщі жінки шиють сукні з фатину в українській тематиці синьо-жовтого кольору. Їх планують продавати, а виручені кошти передати на підтримку Україні.

"Мода завжди була потужним ґрунтом для вираження переконань художників. Так Milla Nova розробила спеціальні сукні, щоб зробити заяву: підтримуємо Україну та протестуємо проти війни", – йдеться у дописі в інстаграмі.



Milla Nova шиє синьо-жовті сукні / Фото з CNN