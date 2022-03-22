Тренд на сине-желтый цвет безусловно приобретает немалую популярность во всем мире.
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Бренды создают сине-желтые футболки, вводят тартан в цветах украинского флага в поддержку Украины, а также создают ювелирные украшения из голубовато-желтых камней.
Ранее свою поддержку Украине выразил грузинский бренд Keburia, создавший сине-желтые шляпы. Все деньги от продаж обещали передать гуманитарную помощь украинскому населению.
Теперь к поддержке присоединился грузинский обувной бренд Lalo. Дизайнер Лало Бакрадзе создала смешанные сине-желтые туфли в цветах украинского флага. Туфли получили название Freedom Blue&Energizing Yellow!