Готовимся к весне: Как выглядят самые модные тренчи 2022 года

С приходом весны на первый план выходят пальто и тренчи. Для нового сезона дизайнеры представили немало бежевых тренчей длины миди, а также советуют обратить внимание на оригинальные цвета, крой и материал.

Весной 2022 года в тренде остаются классические бежевые тренчи, молочно-белые и яркие. Кроме этого, особенно популярны кожаные тренчи, атласные, из тонкой плащевки или плотного хлопка.

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Со вставками

Дизайнеры представили не однотонный тренч, а со вставками, деконструируя изделие вставками из денима, кружева и материалов контрастного цвета. Такая утилитарная вещь имеет все шансы стать почти кутюрной.



Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Атласный

Тонкий тренч из атласа из-за блеска ткани не только чувственно выглядит, но и удачно подчеркивает силуэт. Выбирайте весной изделия черного, фиолетового или оранжевого цвета.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Классический тренч

Если вы хотите добавить в свой гардероб вещь, которая прослужит вам не один сезон, обратите внимание на классический тренч в песочно-бежевых оттенках. Эта верхняя одежда прекрасно подходит к джинсам с кроссовками и удачно дополняет юбки с сапогами на каблуке.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Рукава оверсайз

Гиперболизированные рукава и увеличенная линия плеч – модная новинка для весенне-летнего сезона. Такое изделие не только очень стильное, но благодаря фасону делает талию визуально тоньше.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Кожаный тренч

Кожаный тренч – хит весенне-летнего сезона. Хотите быть как героиня фильма «Матрица» – выбирайте изделие черного цвета, а если хотите создать расслабленные аутфиты – обращайте внимание на коричневые и пастельные оттенки.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Яркий тренч

На Неделе моды дизайнеры показали много ярких тренчей в солнечной гамме – от розового до оранжевого, от голубого до ультрамарина.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Без рукавов

Тренч-жилетка – модная новинка нового сезона. Такой тренч визуально вытягивает силуэт, делает зрительно стройнее и тоньше.

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan

Самые модные весенние тренчи 2022 / Фото из Karavan