Почти два месяца российские оккупанты стирают с лица земли украинские города, лишают жилья тысячи мирных жителей и заставляют покинуть свою страну миллионы людей.

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За 58 дней войны Украину покинуло 5 миллионов человек. Они покинули свою страну и стали беженцами, поскольку русские солдаты разбомблили их жилье и вырвали с корнями всю их жизнь, которую они здесь строили. Украинцы покинули свои семьи и уехали за границу, чтобы спастись и обеспечить спокойную атмосферу детям.

Впрочем, многие знаменитости продолжают жить в Украине и не только работать, но и помогать нашим военным. Почти все украинские бренды помогают ВСУ. Часть – шьет необходимую одежду и бронежилеты, другая часть – жертвует средства в фонды, закупающие вещи первой необходимости для наших бойцов.

Юлия Магдич помогает ВСУ

Бренд Юлии Магдич средства от продажи платьев и вышиванок направляют на помощь ВСУ и территориальную оборону.

В своем инстаграмме львовянка назвала несколько причин, по которым не хочет покидать родную страну. Она ответила своим иностранным друзьям, которые спрашивают ее, почему она остается в Украине. Задолго до войны они интересовались идентичным вопросом, говоря, что "модный дом гораздо проще строить, например, в Париже".

"Я здесь остаюсь не только потому, что наш бренд вплетен в ДНК украинской культуры, а еще потому, что люблю эту землю. И ни один паспорт не будет радовать меня так, как мой родной – с трезубцем. Я хочу, чтобы мои будущие дети разговаривали по-украински и признавались в любви на украинском под цветущими вишнями. Хочу, чтобы сердце Украины билось громко, уверенно, громко и гордо! Горжусь быть украинкой и львовянкой", – написала Юлия Магдыч.

На сине-желтом фоне она опубликовала иллюстрацию своей знаменитой фотографии в вышиванке, украшенной в цветах украинского флага.