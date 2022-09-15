10 горячих трендов осени, находящихся на пике популярности

Одежда, обувь и аксессуары представлены в коллекции осень-зима 2022/2023 довольно странные и сюрреалистические – от двойных поясов до пушистой сумки. И несмотря на это, есть всем нам знакомая классика – высокие сапоги, туфли Мэри Джейн и сумки-хобо.

Еще весной модные бренды представили на Неделях моды наряды, обувь и аксессуары на новый осенне-зимний сезон 2022/2023. Учитывая все новинки дизайнеров, можно выделить 10 главных горячих трендов, которые находятся на пике популярности.

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Высокие сапоги

Нет ни одного осеннего сезона, который обойдется без трендовых сапог. Этой осенью в главном фокусе оказались сапоги выше колен.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Двойная сумка

Дизайнеры в новом сезоне представили двойную сумку. Она может состоять из одного и того же материала, а может отличаться размерами и цветами.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Металлик

Prada представили металлические туфли-лодочки, а другие бренды сделали ставку на эффектную обувь с серебристым бантиком и минималистичную сумку.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Ботинки для хайкинга

Salvatore Ferragamo, Chloé и Dior делают ставку на прогулочные ботинки для активного отдыха, заимствованные из спорта.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Пушистые аксессуары

Осенью дополняйте свои пальто или куртки интересными пушистыми сумками ярких цветов.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Сети поясов

Дизайнеры решили, что одного пояса в образе мало, поэтому предлагают носить сразу два. Они советуют украшать ими топы и юбки. Чем больше будет ремней – тем лучше.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Новые Мэри Джейн

Популярная обувь на высокой платформе и каблуке от Versace породила восстановление милых туфель Мэри Джейн. Теперь в моде обувь с перемычкой в стиле массивных туфель.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Гольфы и гетры

С возвращением спорт-шика в осенних коллекциях стали появляться гольфы и гетры. Вязаные чулочно-носочные изделия следует носить не только ради тепла, но и чтобы создать модный образ.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Сумка-хобо

Сумка-хобу снова выходит на арену популярности. Дополняйте такой сумкой свои минималистичные образы в нейтральных цветах.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue

Сумка в форме сердца

Такие нежные сумки появились в коллекциях Chanel, Simone Rocha и Jil Sander. Они отлично подойдут для первого романтического свидания.



Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue