Ще навесні модні бренди презентували на Тижнях моди вбрання, взуття та аксесуари на новий осінньо-зимовий сезон 2022/2023. Враховуючи всі новинки дизайнерів можна виокремити 10 головних гарячих трендів, які перебувають на піку популярності.

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Високі чоботи

Немає жодного осіннього сезону, який обійдеться без трендових чобіт. Цієї осені в головному фокусі опинилися чоботи вище колін.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Подвійна сумка

Дизайнери в новому сезоні представили подвійну сумку. Вона може складатися з одного й того ж матеріалу, а може відрізнятися розмірами та кольорами.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Металік

Prada представили металеві туфлі-човники, а інші бренди зробили ставку на ефектне взуття зі сріблястим бантиком та мінімалістичну сумку.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Черевики для хайкінгу

Salvatore Ferragamo, Chloé та Dior роблять ставку на прогулянкові черевики для активного відпочинку, що були запозичені зі спорту.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Пухнасті аксесуари

Восени доповнюйте свої пальта чи куртки цікавими пухнастими сумками яскравих кольорів.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Сети поясів

Дизайнери вирішили, що одного поясу в образі замало, тож пропонують носити одразу два. Вони радять прикрашати ними топи і спідниці. Чим більше буде ременів – тим краще.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Нові Мері Джейн

Популярне взуття на високій платформі та підборах від Versace породило відновлення милих туфлень Мері Джейн. Тепер в моді взуття з перемичкою у стилі масивних туфлів.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Гольфи та гетри

З поверненням спорт-шику в осінніх колекціях почали з’являтися гольфи та гетри. В’язані панчішно-шкарпеткові вироби варто носити не лише заради тепла, але й щоб створити модний образ.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Сумка-хобо

Сумка-хобу знову виходить на арену популярності. Доповнюйте такою сумкою свої мінімалістичні образи в нейтральних кольорах.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue

Сумка у формі серця

Такі ніжні сумки з’явилися в колекціях Chanel, Simone Rocha та Jil Sander. Вони чудово підійдуть для першого романтичного побачення.



Трендові аксесуари на осінь 2022 / Фото з Vogue