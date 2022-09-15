Еще весной модные бренды представили на Неделях моды наряды, обувь и аксессуары на новый осенне-зимний сезон 2022/2023. Учитывая все новинки дизайнеров, можно выделить 10 главных горячих трендов, которые находятся на пике популярности.
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- Высокие сапоги
Нет ни одного осеннего сезона, который обойдется без трендовых сапог. Этой осенью в главном фокусе оказались сапоги выше колен.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Двойная сумка
Дизайнеры в новом сезоне представили двойную сумку. Она может состоять из одного и того же материала, а может отличаться размерами и цветами.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Металлик
Prada представили металлические туфли-лодочки, а другие бренды сделали ставку на эффектную обувь с серебристым бантиком и минималистичную сумку.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Ботинки для хайкинга
Salvatore Ferragamo, Chloé и Dior делают ставку на прогулочные ботинки для активного отдыха, заимствованные из спорта.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Пушистые аксессуары
Осенью дополняйте свои пальто или куртки интересными пушистыми сумками ярких цветов.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Сети поясов
Дизайнеры решили, что одного пояса в образе мало, поэтому предлагают носить сразу два. Они советуют украшать ими топы и юбки. Чем больше будет ремней – тем лучше.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Новые Мэри Джейн
Популярная обувь на высокой платформе и каблуке от Versace породила восстановление милых туфель Мэри Джейн. Теперь в моде обувь с перемычкой в стиле массивных туфель.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Гольфы и гетры
С возвращением спорт-шика в осенних коллекциях стали появляться гольфы и гетры. Вязаные чулочно-носочные изделия следует носить не только ради тепла, но и чтобы создать модный образ.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Сумка-хобо
Сумка-хобу снова выходит на арену популярности. Дополняйте такой сумкой свои минималистичные образы в нейтральных цветах.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue
- Сумка в форме сердца
Такие нежные сумки появились в коллекциях Chanel, Simone Rocha и Jil Sander. Они отлично подойдут для первого романтического свидания.
Трендовые аксессуары на осень 2022 / Фото с Vogue