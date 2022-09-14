В сезоне осень-зима 2022/2023 модели больше не выходили на подиум в узких джинсах. В коллекциях дизайнеров закрепилась низкая посадка и мешковатые джинсы.

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Бренды предлагают выбирать практичные и универсальные прямые джинсы, а также присматриваться к моделям со стрелками и джинсам, выполненным в технике лоскутного шитья.

Широкие

В новом сезоне бренды советуют выбирать широкие джинсы, которые не будут сковывать движения. Мешковатые синие модели могут стать хорошей базой в вашем гардеробе. Такие джинсы можно носить с обжатыми топами, объемными жакетами и расслабленными рубашками.

Также такие джинсы могут вписаться в вечерний гардероб. Сочетайте их с полупрозрачными сетками или изысканными блузами.



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue

Низкая посадка

Джинсы с низкой посадкой продолжают находиться в центре внимания модниц. Вдохновившись эстетикой 2000-х, дизайнеры предлагают разнообразные вариации джинсов. Такие джинсы уже есть в гардеробах ведущих it-girls – Эмили Ратажковски, Беллы и Джиджи Хадид.



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue

Печворк

Джинсы в технике пэчворк – главных хит осени, хотя на первый взгляд, этого и не скажешь. Но такие модели быстро ворвутся в наши тренды. Лоскутное пошив с разными оттенками денима – от светлого до черного, – использовали в своих коллекциях много брендов.



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue

Прямые

Джинсы прямого кроя – универсальный фасон, подходящий на каждый день. Осенью объединяйте их с любимыми свитерами, гольфами и жакетами.



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue

Со стрелками

Джинсы со стрелками занимают в коллекции брендов осень-зима 2022/2023 важное место. Они могут быть как с заглаженными стрелками в стиле штанов палаццо, так и с видимыми стрелками посреди штанины. Такие джинсы зрительно вытягивают ноги.



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue



Трендовые джинсы на осень 2022 / Фото с Vogue