Все девушки любят стильные вещи и хотят красиво выглядеть, но одна антитрендовая вещь способна все испортить. Если ваш образ довольно стильный и ухоженный, но вы дополните его устаревшим элементом гардероба, то ваш look не создаст ни одного приятного впечатления и только исказит аутфит.

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Чтобы уберечь себя от модных провалов – рекомендуем обратить внимание на вещи, которые уже давно не пользуются популярностью. Все мы помним модные вещи, которым буквально «заразился» весь инстаграмм, а инфлюэнсеры не переставали их носить. Однако чем больше градус популярности, тем резче падение. Поэтому те наряды и аксессуары, которые недавно были в моде – сейчас считаются антитрендом.

Колготки с принтом

Колготки с принтом утратили свою актуальность. Изделия с надписями и стразами уже давно устарели. Такие колготки не входят ни в один список гардероба на осень. Современные тренды предлагают делать ставку и классические черные или бежевые капронки без принтов.



Антитренды осени 2022 / Фото из Pinterest

Леггинсы со штрипками

Леггинсы со штрипками стали быстротечным трендом. Они были на пике популярности в прошлом сезоне, но почему-то не вошли с такой популярностью в новый сезон. Сейчас о штрипках уже все забыли. Инфлюэнсеры предпочитают широкие джинсы на низкой посадке.



Антитренды осени 2022 / Фото из Pinterest

Брюки с разрезами

Брюки с разрезами также имели большой успех в прошлом году, но почемуто такие брюки или джинсы полюбились не всем, поэтому сейчас такие изделия считаются антитрендовыми. Лучше обратите внимание на штаны палаццо, которые прекрасно сочетаются осенью и с пальто, и с тренчем, и с кожаной курткой.



Антитренды осени 2022 / Фото с Instagram

Браслет с шармами

Браслеты со шармами в стиле Pandora считаются антитрендовым аксессуаром, хотя до сих пор многие девушки продолжают их носить. Сейчас стилисты советуют выбирать минималистические браслеты в стиле Cartier, без дополнительных деталей.



Антитренды осени 2022 / Фото из Pinterest

Микросумка

Вероятно, микросумка не сможет испортить ваш образ, но и не сильно украсит. Этой осенью в моде сумки-тоуты, поэтому крошечные сумки Jaсquemus стоит пока отложить до лучших времен.



Антитренды осени 2022 / Фото из Pinterest

Отложенный воротничок

Отложенный воротничок только в прошлом году был в гардеробе каждой модницы, однако этот тренд быстро прошел. Если они еще есть в вашем гардеробе, то вы можете изредка их одевать, но покупать новый воротничок все же не стоит. Сейчас их почти не заметно в гардеробе it-girls.



Антитренды осени 2022 / Фото с Vogue

Сумки с массивной цепочкой

Сумки с цепочками не вышли из моды, но важно обращать внимание на объем и размер. Выбирайте сумку с минималистической цепочкой, которая не будет бросаться в глаза. Если у вас есть сумка с массивной золотистой цепочкой – то такой аксессуар лучше отложить.



Антитренды осени 2022 / Фото из Pinterest

Шахматный принт

Шахматный принт в несколько эпатов врывался на модный Олимп, однако не достиг своего максимального пика. Пока этот принт неактуален, поэтому не стоит покупать рубашки, жилетки или верхнюю одежду в шахматный принт. Этой осенью все еще остаются в моде свитера на молнии в черно-белую полоску.



Антитренды осени 2022 / Фото с Vogue

Зеленый цвет

Зеленый цвет долгий период оставался на пике популярности несколько сезонов. В зеленом цвете было все – топы, боди, кардиганы, жакеты, костюмы и сумки. Впрочем, сейчас уже не стоит делать ставку на такой наряд, ведь он не актуален, как раньше.



Антитренды осени 2022 / Фото с Vogue