К примеру, укороченный топ позволяет создать красивый силуэт в виде песочных часов при правильной стилизации, а рубашка оверсайз позволяет создать немало стильных образов.

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Этим летом насчитывается 7 микротрендов, которые прекрасно впишутся в повседневный стиль или отпускную капсулу.

Купальник в спортивном стиле

До конца лета еще остается 1,5 месяца, поэтому спортивный купальник принадлежит к одному из всех трендовых изделий, представленных дизайнерами.

Сандалии на платформе

В этом году сандалии в стиле Chanel уже отошли на второй план. Фаворитами среди летней обуви считаются сандалии на массивной платформе. Обращайте внимание на классические цвета, которые можно совмещать с чем угодно. Сандалии на платформе идеально сочетаются с платьями, костюмами, юбками и шортами.

Костюм с шортами

Льняный костюм, состоящий из рубашки и шорт – хит лета. Сочетайте их со стильными мюлями, сандалями. Чтобы придать образу игривости – довершайте look разноцветными украшениями на шее.

Укороченный топ

Укроп-топ летом уже давно борется за первенство с классической базовой футболкой. Носите топ с широкими брюками, джинсами или стильным кожаным "низом" – юбками и шортами по примеру Софии Коэльо.

Рубашка оверсайз

Свободная рубашка – универсальная вещь на лето. Она прекрасно завершает образы с любыми элементами гардероба – от кэжуальных до классических.

Зеленый цвет