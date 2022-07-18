До прикладу, укорочений топ дозволяє створити гарний силует у вигляді пісочного годинника при правильній стилізації, а сорочка оверсайз дозволяє створити чимало стильних образів.

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Цього літа налічується 7 мікротрендів, які чудово впишуться у ваш повсякденний стиль чи відпускну капсулу.

Купальник у спортивному стилі

До кінця літа ще залишається 1,5 місяці, тож спортивний купальник належить до одного з усіх трендових виробів представлених дизайнерами.

Сандалі на платформі

Цього року сандалі у стилі Chanel вже відійшли на другий план. Фаворитами серед літнього взуття вважаються сандалі на масивній платформі. Звертайте увагу на класичні кольори, які можна поєднувати з чим завгодно. Сандалі на платформі ідеально поєднуються з сукнями, костюмами, спідницями та шортами.

Костюм з шортами

Лляний костюм, що складається з сорочки та шортів – хіт літа. Поєднуйте їх зі стильними мюлями, сандалями. Щоб додати образу грайливості – довершуйте look різнокольоровими прикрасами на шиї.

Вкорочений топ

Кроп-топ влітку вже давно бореться за першість з класичною базовою футболкою. Носіть топ з широкими штанами, джинсами чи стильним шкіряним "низом" – спідницями та шортами за прикладом Софії Коельо.

Сорочка оверсайз

Вільна сорочка – універсальна річ на літо. Вона чудово довершує образи з будь-якими елементами гардероба – від кежуальних до класичних.

Зелений колір

Зелений колір знову повертається в моду. Інстаграм-модниці обирають всі можливі відтінки – від смарагдового до м’ятного та фісташкового. Як стильно поєднувати зелений у своїх образах дивіться на прикладі британки Алісії Родді чи Алекс Рів’єр.