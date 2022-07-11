Білосніжна майка – вдалий вибір для недільного променаду чи для щоденної прогулянки. Майка дозволяє нам прикласти мінімум зусиль, щоб отримати максимум результату.

Читайте також З чим поєднувати шорти влітку: найкращі варіанти

Майка білого кольору завжди виглядає благородно, а якщо її поєднати з чорними штанами, то виглядатиме такий look досить елегантно, стильно та невимушено.

Звичайна біла майка є в гардеробі кожної дівчини – від офісної працівниці до супермоделі Белли Хадід. Майка поєднується зі спідницею, шортами, джинсами та штанами.

Найуніверсальніший look, який вам завжди допоможе стильно виглядати – стилізація класичної білої майки з блакитними джинсами з додаванням чорних сандалів та сумки. До такої стилізації найчастіше вдаються світові знаменитості та завжди потрапляють в таких простих аутфітах в об’єктиви папараці.

Окрім цього, пам’ятайте, що біла майка працює провідником інших кольорів. До прикладу, ви можете одягнути рожевий жакет та блакитні штани, то біла майка ці два кольори чудово об’єднає.

Одягайте білу майку під штанний костюм. Для робочої зустрічі в теплу пору року краще й не придумати. В офісі ви зможете зняти жакет та працювати лише в майці та штанах.

Також біла майка ідеально доповнить білі чи молочні штани. Образ Total White виглядає неперевершено, особливо в сонячну погоду.