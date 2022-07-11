Белая майка – удачный выбор для воскресного променада или ежедневной прогулки. Майка позволяет нам приложить минимум усилий, чтобы получить максимум результата.

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Майка белого цвета всегда выглядит благородно, а если ее сочетать с черными брюками, то выглядеть такой look довольно элегантно, стильно и непринужденно.

Обычная белая майка есть в гардеробе каждой девушки – от офисной работницы до супермодели Беллы Хадид. Майка сочетается с юбкой, шортами, джинсами и брюками.

Самый универсальный look, который вам всегда поможет стильно выглядеть – стилизация классической белой майки с голубыми джинсами с добавлением черных сандалий и сумок. К такой стилизации чаще всего прибегают мировые знаменитости и всегда попадают в такие простые аутфиты в объективы папарацци.

Кроме того, помните, что белая майка работает проводником других цветов. К примеру, вы можете одеть розовый жакет и голубые брюки, белая майка эти два цвета прекрасно объединит.

Надевайте белую майку под брючный костюм. Для рабочей встречи в теплое время года лучше и не придумать. В офисе вы сможете снять жакет и работать только в майке и брюках.

Также белая майка идеально дополнит белые или молочные брюки. Образ Total White выглядит неотразимо, особенно в солнечную погоду.