Актуальные головные уборы на лето: что именно надо купить уже в июне

Головные уборы идеально вписываются в летние образы. Они не только удачно дополняют образ, но и являются важным элементом гардероба в жаркое время, так как защищают голову от перегрева, а волосы – от выжигания солнечными лучами. Если вы еще не приобрели головной убор на лето – советуем присмотреться к нашей подборке.

Из года в год мода на головные уборы кардинально не меняется, пишет Fashion 24. В общем ставку дизайнеры в основном делают на ткани и цвете. Летняя пора, как всегда, является прекрасным периодом для экспериментов, поэтому советуем совершенствовать образы интересными головными уборами.

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Платки

Этот аксессуар уже можно назвать вневременным, поскольку длительный период он не теряет актуальности. Ранее модницы носили платок под платья и юбки, а некоторые инфлюенсеры радостно миксуют вещь со спортивными штанами и кроссовками. Выбирайте для себя базовые молочные, белые, коричневые или черные косынки, но и не забывайте о хите лета – леопардовый принт.

Повязки

Модницы так спешат снять заказные шапки, что уже в начале весны заменяют их повязками. Эта вещь не теряет популярности даже в летнее время года. Отдавайте предпочтение в этом сезоне широкой повязке в стиле Tenniscore. Она хорошо подойдет к жилетке, классических джинсов и слингбеков в стиле Old Money.

Кепки

Стилисты рекомендуют обращать внимание на классические спортивные кепки с узким козырьком. Модные и интересные варианты бейсболок на лето ищите в коллекциях брендов Ralph Lauren и Sporty & Rich.

Панамы

Милые панамы все еще не собираются сдавать своих позиций, поэтому советуем выбирать базовые и яркие цвета, а также делать ставку на деним, который хорошо сочетается с джинсами, юбкой, джинсовой рубашкой, комбинезоном и другим минималистичным нарядом.

Шляпы

Красивые шляпы одинаково эффектно смотрятся с платьями в стиле бохо, с шелковыми платьями миди, с рубашками оверсайз и сапогами-казаками. В сети вы найдете множество сочетаний, которые вам понравятся и вы захотите повторить.

Создавая образы с головными уборами, не забывайте про аксессуарную линейку – очки и сумку. Приобрести красивые очки согласно последним тенденциям можно от нескольких украинских брендов. А какие сумки выбрать для себя этим летом – читайте в нашем материале.