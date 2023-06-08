Горящие солнечные лучи вредны не только для лица, но и волос, пишет 24 Канал. Чтобы уберечь его от ломкости, сухости и выгорелости, советуем все же летом использовать головные уборы, которые уберегут вас от перегрева.

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Панама

Этот головной убор не так популярен, как был в предыдущие годы, впрочем отбрасывать его с подборки головных уборов не стоит. Панама отлично подойдет для пляжных или городских образов.

Можно заметить тенденцию, как инфлюэнсеры с помощью пана создают интересные образы. Они выбирают панаму определенного цвета, а уже к ней – наряды в том же оттенке. Также панамы отлично сочетаются с купальниками, если совмещать их в идентичных цветах.

Бейсболка

Кепка летом подойдет и к городским образам с жакетом и к расслабленным аутфитам со спортивными брюками. Также она хорошо сочетается с купальниками на бретельках или монокини.

Косынка

Косинки из шелка, атласа, шифона или кроше – идеальный вариант летом. Ассортимент цветов представлен немалый, так что вам точно будет из чего выбрать. Чаще инфлюэнсеры выбирают милые вязаные косынки, или же принтованные.