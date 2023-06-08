Палючі сонячні промені шкідливі не лише для обличчя, але й волосся, пише 24 Канал. Щоб вберегти його від ламкості, сухості та вигорілості, радимо все ж таки влітку використовувати головні убори, які вбережуть вас від перегріву.

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Панама

Цей головний убір не є таким популярним, як був у попередні роки, втім відкидати його з добірки головних уборів не варто. Панама чудово підійде для пляжних чи міських образів.

Можна помітити тенденцію, як інфлюенсери за допомогою панами створюють цікаві образи. Вони обирають панаму певного кольору, а вже до неї – вбрання у тому ж відітінку. Також панами чудово поєднуються з купальниками, якщо поєднувати їх в ідентичних кольорах.

Бейсболка

Кепка влітку підійде і до міських образів із жакетом і до розслаблених аутфітів зі спортивними штанами. Також вона гарно поєднується з купальниками на бретельках чи монокіні.

Косинка

Косинки з шовку, атласу, шифону чи кроше – ідеальний варіант на літню пору. Асортимент кольорів представлений чималий, тож вам точно буде з чого вибрати. Найчастіше інфлюенсери обирають милі в’язані косинки, або ж принтовані.