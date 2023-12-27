Этой зимой внимание модниц захватил новый головной убор. Он не является новинкой, но некоторое время находился в тени, пока инстаграм-сеть и образы девушек снова не сделали чепчик популярным.

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Такой интересный головной убор можно совместить с любой верхней одеждой – дубленкой, шубой или пальто. Украинские инфлюэнсеры носят чепчик от бренда Gunia Project, украшения которого надевает первая леди Украины Елена Зеленская.

Чтобы добавить чепчику праздничности – выбирайте варианты с декорированием. Это могут быть серебристые блестки, массивные или минималистичные камни. Модные девушки любят носить чепчик в монохроме. В серебряный головной убор они выбирают серое пальто и перчатки, в красный – красные колготки, а черный носят с черными лосинами.

Чепчик можно носить решенным или завязать, все зависит от того, как вам удобно. В любом варианте чепчик способен защитить от холода не хуже обычной шапки.

Этот головной убор не выглядит таким бунтарским, как ворвавшаяся в наши тренды прошлых сезонов балаклава. Чепчик несколько ласков в стилизации и выглядит женственным, поэтому смело примерьте его в этом сезоне. Не бойтесь экспериментировать со стилем.



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильные чепчики на зиму / Фото Pinterest