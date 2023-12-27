Цієї зими увагу модниць захопив новий головний убір. Він не є новинкою, але певний час перебував у тіні, допоки інстаграм-мережа та образи дівчат знову не зробили чепчик популярним.

Читайте також Який колір сумок буде трендовим у 2024 році: на що варто звернути увагу

Такий цікавий головний убір можна поєднати з будь-яким верхнім одягом – дублянкою, шубою чи пальто. Українські інфлюенсери носять чепчик від бренду Gunia Project, прикраси якої одягає перша леді України Олена Зеленська.

Щоб додати чепчику святковості – обирайте варіанти з декоруванням. Це можуть бути сріблясті лелітки, масивні чи мінімалістичні камінці. Модні дівчата люблять носити чепчик в монохромі. До срібного головного убору вони обирають сіре пальто та рукавички, до червоного – червоні колготки, а чорний носять з чорними лосинами.

Чепчик можна носити розв’язаним або ж зав’язати, все залежить від того, як вам зручно. У будь-якому варіанті чепчик здатен захистити від холоду не гірше звичайної шапки.

Цей головний убір не виглядає таким бунтарським як балаклава, яка увірвалася в наші тренди минулих сезонів. Чепчик дещо лагідніший у стилізації та виглядає жіночним, тому сміливо приміряйте його цього сезону. Не бійтеся експериментувати зі стилем.



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest



Стильні чепчики на зиму / Фото Pinterest