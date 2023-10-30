Как выбрать одежду для себя в стиле Old Money: советы, которыми вы воспользуетесь

Стиль Old Money в этом году особенно популярен. Он завоевал любовь многих модниц благодаря тик току и инстаграмму. Пик популярности пришелся на этот стиль летом и осенью не теряет популярности.

Чтобы составить образ в стиле Old Money, которое выгодно будет гармонировать между собой, вам следует добавить в свой гардероб несколько базовых вещей. Эстетика Old Money полностью отличается от тенденций и быстрой моды.

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Напротив – наряд, присущий этому стилю, является сдержанным, элегантным, с нейтральной цветовой палитрой, натуральными тканями и аксессуарами, которые через годы остаются актуальными.

В гардеробе в стиле Old Money должны преобладать вещи из базового гардероба – гольфы, жакеты, брюки палаццо, классические джинсы, сапоги в жокейском стиле, однотонное пальто на пуговицах и сумка в классическом стиле.

Вы можете опираться на любимые игры представителей стиля Old Money. Например, минималистические сапоги до колен на плоской подошве – для конного спорта, короткая юбка в складки – для игры в теннис, поло – для игры в гольф.

Что касается цветов, то делайте ставку на черный, коричневый, серый, молочный и белый цвет. Ваши вещи должны быть приталенными. Забудьте о нарядах оверсайза. Наряд должен быть аккуратным и подчеркивать вашу фигуру.

Из какой одежды должен состоять гардероб в стиле Old Money

Джемпер;

Водолазка;

Рубашка классического кроя в базовом цвете;

Классические брюки;

Брюки палаццо;

Базовые голубые джинсы;

Жакет;

Твидовый кардиган;

Классическое платье сдержанного цвета;

Свитер из натуральной ткани;

Сапоги на каблуке до колен;

Сапоги на плоской подошве;

Базовые кроссовки;

Ремень для брюк;

Аксессуары: серьги цепочка и часы;

Классическая черная сумка;

Пальто.

Больше образов в стиле Old Money создает бренд Ralph Lauren, поэтому вдохновиться эстетикой "тихая роскошь" можно благодаря коллекциям именитой марки.