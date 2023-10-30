Чтобы составить образ в стиле Old Money, которое выгодно будет гармонировать между собой, вам следует добавить в свой гардероб несколько базовых вещей. Эстетика Old Money полностью отличается от тенденций и быстрой моды.
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Напротив – наряд, присущий этому стилю, является сдержанным, элегантным, с нейтральной цветовой палитрой, натуральными тканями и аксессуарами, которые через годы остаются актуальными.
В гардеробе в стиле Old Money должны преобладать вещи из базового гардероба – гольфы, жакеты, брюки палаццо, классические джинсы, сапоги в жокейском стиле, однотонное пальто на пуговицах и сумка в классическом стиле.
Вы можете опираться на любимые игры представителей стиля Old Money. Например, минималистические сапоги до колен на плоской подошве – для конного спорта, короткая юбка в складки – для игры в теннис, поло – для игры в гольф.
Что касается цветов, то делайте ставку на черный, коричневый, серый, молочный и белый цвет. Ваши вещи должны быть приталенными. Забудьте о нарядах оверсайза. Наряд должен быть аккуратным и подчеркивать вашу фигуру.
Из какой одежды должен состоять гардероб в стиле Old Money
- Джемпер;
- Водолазка;
- Рубашка классического кроя в базовом цвете;
- Классические брюки;
- Брюки палаццо;
- Базовые голубые джинсы;
- Жакет;
- Твидовый кардиган;
- Классическое платье сдержанного цвета;
- Свитер из натуральной ткани;
- Сапоги на каблуке до колен;
- Сапоги на плоской подошве;
- Базовые кроссовки;
- Ремень для брюк;
- Аксессуары: серьги цепочка и часы;
- Классическая черная сумка;
- Пальто.
Больше образов в стиле Old Money создает бренд Ralph Lauren, поэтому вдохновиться эстетикой "тихая роскошь" можно благодаря коллекциям именитой марки.