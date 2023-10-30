Щоб скласти образ у стилі Old Money, яке вигідно буде гармоніювати між собою, вам варто додати у свій гардероб кілька базових речей. Естетика Old Money повністю відрізняється від тенденцій та швидкої моди.

До теми Топ-5 речей у стилі Old Money: ви будете дорого виглядати

Навпаки – вбрання, притаманне цьому стилю є стриманим, елегантним, з нейтральною палітрою кольорів, натуральними тканинами та аксесуарами, які крізь роки залишаються актуальними.

У гардеробі в стилі Old Money мають переважати речі з базового гардероба – це гольфи, жакети, штани палаццо, класичні джинси, чоботи в жокейському стилі, однотонне пальто на ґудзиках та сумка в класичному стилі.

Можете опиратися на улюблені ігри представників стилю Old Money. До прикладу, мінімалістичні чоботи до колін на плоскій підошві – для кінного спорту, коротка спідниця в складки – для гри в теніс, поло – для гри в гольф.

Щодо кольорів, то робіть ставку на чорний, коричневий, сірий, молочний та білий колір. Ваші речі повинні бути приталеними. Забудьте про вбрання оверсайз. Вбрання має бути акуратним та підкреслювати вашу фігуру.

З якого одягу має складатися гардероб у стилі Old Money

Джемпер;

Водолазка;

Сорочка класичного крою в базовому кольорі;

Класичні штани;

Штани палаццо;

Базові блакитні джинси;

Жакет;

Твідовий кардиган;

Класична сукня стриманих кольорів;

Светр з натуральної тканини;

Чоботи на підборах до колін;

Чоботи на плоскій підошві;

Базові кросівки;

Ремінь для штанів;

Аксесуари: сережки ланцюжок та годинник;

Класичні чорна сумка;

Пальто.

Найбільше образів у стилі Old Money створює бренд Ralph Lauren, тож надихнутися естетикою "тиха розкіш" можна завдяки колекціям іменитої марки.