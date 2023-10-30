Щоб скласти образ у стилі Old Money, яке вигідно буде гармоніювати між собою, вам варто додати у свій гардероб кілька базових речей. Естетика Old Money повністю відрізняється від тенденцій та швидкої моди.
До теми Топ-5 речей у стилі Old Money: ви будете дорого виглядати
Навпаки – вбрання, притаманне цьому стилю є стриманим, елегантним, з нейтральною палітрою кольорів, натуральними тканинами та аксесуарами, які крізь роки залишаються актуальними.
У гардеробі в стилі Old Money мають переважати речі з базового гардероба – це гольфи, жакети, штани палаццо, класичні джинси, чоботи в жокейському стилі, однотонне пальто на ґудзиках та сумка в класичному стилі.
Можете опиратися на улюблені ігри представників стилю Old Money. До прикладу, мінімалістичні чоботи до колін на плоскій підошві – для кінного спорту, коротка спідниця в складки – для гри в теніс, поло – для гри в гольф.
Щодо кольорів, то робіть ставку на чорний, коричневий, сірий, молочний та білий колір. Ваші речі повинні бути приталеними. Забудьте про вбрання оверсайз. Вбрання має бути акуратним та підкреслювати вашу фігуру.
З якого одягу має складатися гардероб у стилі Old Money
- Джемпер;
- Водолазка;
- Сорочка класичного крою в базовому кольорі;
- Класичні штани;
- Штани палаццо;
- Базові блакитні джинси;
- Жакет;
- Твідовий кардиган;
- Класична сукня стриманих кольорів;
- Светр з натуральної тканини;
- Чоботи на підборах до колін;
- Чоботи на плоскій підошві;
- Базові кросівки;
- Ремінь для штанів;
- Аксесуари: сережки ланцюжок та годинник;
- Класичні чорна сумка;
- Пальто.
Найбільше образів у стилі Old Money створює бренд Ralph Lauren, тож надихнутися естетикою "тиха розкіш" можна завдяки колекціям іменитої марки.