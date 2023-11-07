Завдяки тік току та інстаграму ще на початку літа в моду увійшов стиль Old Money, який ще називають "тиха розкіш", пише 24 Канал. Ці вбрання виглядають доволі мінімалістично, але випромінюють дороговизну та стиль. Завдяки цій естетиці всі образи виглядають елегантно та вишукано.

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Щоб створити образ у стилі Old Money не варто витрачати багато грошей, треба лише знати про основні елементи вбрання цієї естетики, в якій палітрі вони витримані та які аксесуари варто додати.

Шовкова блуза

Обирайте для себе шовкову блузу кремового відтінку. Таку носила цього сезону Кендалл Дженнер. Вона ідеально доповнить базові джинси чи штани палаццо.



Мінімалістичне вбрання у стилі Old Money / Фото Pinterest

Твідовий жакет

Бренд Chanel доводить, що твідові жакети не виходять з моди. Вони стануть чудовою інвестицією в осінній гардероб, оскільки будуть вас зігрівати в холодний день.



Мінімалістичне вбрання у стилі Old Money / Фото Pinterest

Лофери

Це взуття носять не лише інфлюенсери, але й світові знаменитості. Доповнюйте лоферами довгі пальта, тренчі та поєднуйте з різними штанами в класичному стилі.



Мінімалістичне вбрання у стилі Old Money / Фото Pinterest

Біла сорочка

Білосніжна сорочка завжди врятує ваш образ незалежно від низу – будуть це джинси, штани чи спідниця. Обираючи до сорочки чорні штани ви автоматично без жодних зусиль створите образ у стилі Old Money.



Мінімалістичне вбрання у стилі Old Money / Фото Pinterest

Вінтажний годинник

Красиві годинники у кольорі металік довершують тендітні та ніжні образи. Якщо їх правильно скомбінувати з вашим вбранням – ефект вийде вражаючим.



Мінімалістичне вбрання у стилі Old Money / Фото Pinterest