Благодаря тик току и инстаграмму еще в начале лета в моду вошел стиль Old Money, который еще называют "тихая роскошь", пишет 24 Канал. Эти наряды выглядят довольно минималистически, но излучают драгоценность и стиль. Благодаря этой эстетике все образы выглядят изящно и элегантно.

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Чтобы создать образ в стиле Old Money не стоит тратить много денег, нужно знать об основных элементах наряда этой эстетики, в какой палитре они выдержаны и какие аксессуары стоит добавить.

Шелковая блуза

Выбирайте себе шелковую блузу кремового оттенка. Такую носила в этом сезоне Кендалл Дженнер. Она идеально дополнит базовые джинсы или брюки палаццо.



Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest

Твидовый жакет

Бренд Chanel доказывает, что твидовые жакеты не выходят из моды. Они станут великолепной инвестицией в осенний гардероб, поскольку будут согревать вас в холодный день.



Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest

Лоферы

Эту обувь носят не только инфлюэнсеры, но и мировые знаменитости. Дополняйте лоферами длинное пальто, тренчи и сочетайте с разными брюками в классическом стиле.



Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest

Белая рубашка

Белая рубашка всегда спасет ваш образ независимо от низа – будут это джинсы, брюки или юбка. Выбирая к рубашке черные брюки вы автоматически без труда создадите образ в стиле Old Money.



Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest

Винтажные часы

Красивые часы в цвете металлик завершают хрупкие и нежные образы. Если их правильно скомбинировать с вашим нарядом – эффект получится поразительным.



Минималистичный наряд в стиле Old Money / Фото Pinterest