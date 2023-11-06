Знаменитость пришла в роскошном платье на гала-вечер LACMA Art + Film Gala 2023. Событие происходило в Лос-Анджелесе. Звезда поразила всех выходом в откровенном платье с блестящими белыми перьями.

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Гайди Клим любит оголять свое тело, поэтому на событие выбрала платье не только с глубоким разрезом в зоне декольте и на ноге, но и боковым разрезом, обнажающим часть тела.

Модель выбрала для себя платье из котюрной коллекции Velocity of Emotions. Показ новых платьев недавно проходил в Санта-Монике.

Это уже не первый раз Гайди Клум выбирает платье от украинской дизайнерки Леси Верлингьери. В декабре прошлого года знаменитость пришла на премьеру фильма "Аватар: путь воды" в платье из коллекции Leleka.

Добавим, что бренд Lever Couture знают и любят многие мировые знаменитости. Платье знаменитой марки носила на себе Мила Йовович на Каннском кинофестивале, Леди Гага в своем клипе, Уоллис Дэй на красной дорожке и многие другие.

А вот украинская певица Тина Кароль охотно демонстрирует на себе творения наших дизайнеров, так что уже неоднократно появлялась в самых красивых платьях от Lever Couture.