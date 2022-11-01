49-летняя немецкая модель считается настоящей королевой Хэллоуина, поскольку ежегодно она эпатирует своими непревзойденными образами, которые не сравнятся ни с какими перевоплощениями звезд.

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Гайди Клум уже более 20 лет организует геловинские вечеринки для друзей и знаменитостей, но все равно среди всех выглядит эффектнее всего. Годы практики позволяют ей поражать и эпатировать каждый раз с большим размахом.

Все фанаты модели и ценители ее образов на Геловине уже не могли дождаться, чем же удивит их звезда в этом году. В ночь с 31 октября на 1 ноября Гайди Клум показала свой замысел. Она предстала перед камерами в образе гигантского дождевого червя.

На свою вечеринку в Нью-Йорке Sake No Hana Гайди Клум пришла с мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулицом. Он оделся в костюм рыбака без одного глаза, держа за удочку червя. В лежащем положении Гайди Клум даже дала журналистам ответы на вопросы.



Гайди Клум в костюме червя / Фото с Instagram

Модель рассказала, что на украшение костюма и соответствующего грима специалисты потратили 10 часов. Она также добавила, что считает образ этого года одним из самых любимых.

Я бы сказала, что это один из самых лучших образов. Он такой необычный, большой и удивительный,

– добавила модель.

Реалистичный образ червя имел складки, голову и длинный хвост. Лицо Гайди Клум было полностью закрыто, кроме ее глаз, носа и рта. Костюм состоял из паралона, процесс создания модель показала в своем инстаграмме.