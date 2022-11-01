49-річна німецька модель вважається справжньою королевою Геловіну, оскільки щороку вона епатує своїми неперевершеними образами, які не зрівняються ні з якими перевтіленнями зірок.

Читайте також Верх лицемірства: Меган Фокс і Колсон Бейкер поглумилися над християнською вірою

Гайді Клум вже понад 20 років організовує геловінські вечірки для друзів та знаменитостей, але все одно серед всіх виглядає найефектніше. Роки практики дають їй можливість вражати та епатувати щоразу з більшим розмахом.

Усі фанати моделі та поціновувачі її образів на Геловін вже не могли дочекатися, чим же здивує їх зірка цього року. У ніч з 31 жовтня на 1 листопада Гайді Клум таки показала свій задум. Вона постала перед камерами в образі гігантського дощового черв’яка.

На свою вечірку у Нью-Йорку Sake No Hana Гайді Клум завітала з чоловіком, гітаристом гурту Tokio Hotel Томом Кауліцом. Він одягнувся у костюм рибалки без одного ока, тримаючи за вудку хробака. У лежачому положенні Гайді Клум навіть дала журналістам відповіді на питання.



Гайді Клум у костюмі черв'яка / Фото з Instagram

Модель розповіла, що на оздоблення костюму та відповідного гриму спеціалісти витратили 10 годин. Вона також додала, що вважає цьогорічний образ одним із найулюбленіших.

Я б сказала, що це один із найкращих образів. Він такий незвичайний, великий і дивний,

– додала модель.

Реалістичний образ черв’яка мав складки, голову та довгий хвіст. Обличчя Гайді Клум було повністю закрите, окрім її очей, носа та рота. Костюм складався з паралону, процес створення модель показала у своєму інстаграмі.