Эпатажный Колсон Бейкер всегда привлекал к себе внимание папарацци. Высокий рост, множество татуировок, цветные волосы, пирсинги и эпатажные наряды позволяли ему выражать свою личность так, как ему этого хотелось.

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Сексуальная Меган Фокс в начале отношений поражала своими безупречными образами, которые не были пошлыми, а лишь подчеркивали ее стройное тело и пышные формы.

Впрочем, в последнее время Меган и Колсон начали создавать немало парных эпатажных образов, которые слишком откровенны.

Так, на одной из геловинских вечеринок актриса и музыкант перебороли со своими перевоплощениями и обидели христиан своими проделками.

Музыкант Machine Gun Kelly надел рясу священника, держа в руках красное вино, которое в церкви представляет кровь Иисуса Христа. В другой руке он давал Меган хлеб, который в церкви используют для причастия.

В воскресенье причащаемся,
– подписала фото Меган Фокс.

Актриса Меган Фокс стояла на коленях в чрезвычайно провокационном образе. Она надела латексное белье, дополненное колготками в сеточку и высокими лакированными ботфортами на каблуке. На ее шее был чокер с цепью, за которую ее держал скандальный парень. Также для такого перевоплощения Меган затонировала волосы в пепельный цвет.


Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram


Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram


Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram

В сети люди сразу разразились гневными комментариями и отметили, что скандальная парочка уже превзошла себя и сделала просто абсурдные вещи ради внимания к себе.

  • "Что с вами не так люди";
  • "Унизительные вещи, которые люди делают в соцсетях";
  • "Покайтесь. Иисус Христос умер за то, что вы делаете сейчас. У вас есть дети. Где пример? Уважение? Христианство - это не костюм. Это не религия. Это отношения с Богом";
  • "Это просто отвратительно. А я атеист";
  • "Это дерьмо нового уровня";
  • "Сломанное поколение. Сломанные идолы! Сколько внимания хотят эти двое?";
  • "Недопустимо. Никто никогда не должен издеваться над чужой религией";
  • "Почему вы, знаменитости, издеваетесь над христианством? И почему вы так ненавидите Бога?";
  • "Абсолютно мерзко и с таким дурным вкусом. Верх лицемерия".