Эпатажный Колсон Бейкер всегда привлекал к себе внимание папарацци. Высокий рост, множество татуировок, цветные волосы, пирсинги и эпатажные наряды позволяли ему выражать свою личность так, как ему этого хотелось.
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Сексуальная Меган Фокс в начале отношений поражала своими безупречными образами, которые не были пошлыми, а лишь подчеркивали ее стройное тело и пышные формы.
Впрочем, в последнее время Меган и Колсон начали создавать немало парных эпатажных образов, которые слишком откровенны.
Так, на одной из геловинских вечеринок актриса и музыкант перебороли со своими перевоплощениями и обидели христиан своими проделками.
Музыкант Machine Gun Kelly надел рясу священника, держа в руках красное вино, которое в церкви представляет кровь Иисуса Христа. В другой руке он давал Меган хлеб, который в церкви используют для причастия.
В воскресенье причащаемся,
– подписала фото Меган Фокс.
Актриса Меган Фокс стояла на коленях в чрезвычайно провокационном образе. Она надела латексное белье, дополненное колготками в сеточку и высокими лакированными ботфортами на каблуке. На ее шее был чокер с цепью, за которую ее держал скандальный парень. Также для такого перевоплощения Меган затонировала волосы в пепельный цвет.
Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram
Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram
Меган Фокс и Колсон Бейкер надругались над христианством / Фото с Instagram
В сети люди сразу разразились гневными комментариями и отметили, что скандальная парочка уже превзошла себя и сделала просто абсурдные вещи ради внимания к себе.
- "Что с вами не так люди";
- "Унизительные вещи, которые люди делают в соцсетях";
- "Покайтесь. Иисус Христос умер за то, что вы делаете сейчас. У вас есть дети. Где пример? Уважение? Христианство - это не костюм. Это не религия. Это отношения с Богом";
- "Это просто отвратительно. А я атеист";
- "Это дерьмо нового уровня";
- "Сломанное поколение. Сломанные идолы! Сколько внимания хотят эти двое?";
- "Недопустимо. Никто никогда не должен издеваться над чужой религией";
- "Почему вы, знаменитости, издеваетесь над христианством? И почему вы так ненавидите Бога?";
- "Абсолютно мерзко и с таким дурным вкусом. Верх лицемерия".