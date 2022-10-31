Каждый год звезды первой величины готовят для своих фанатов интересные образы, чтобы продемонстрировать всю свою фантазию и перевоплощение, пишет 24 канал. И каждый год их образи заслуживают особого внимания.
Читайте также Хэллоуин 2022: идеи страшно красивых образов, которые вам понравятся
Некоторые звезды все же решили создать пугающий образ, однако большинство превратились в любимых героев фильмов или мультфильмов.
Кайли Дженнер в этом году превратилась в жену Франкенштейна. Она не только предстала в несколько жутким образе, но и сделала тематическую фотосессию.
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Но одним образом знаменитость не обошлась, поэтому превратилась в главную героиню фильма "Эльвира – повелительница тьмы".
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Ким Кардашян не только создала поразительный образ для себя, но и придумала аутфиты для детей. Она переодела Норт, Чикаго, Сейнта и Псалома в образы музыкальных икон – Aaliyah, Sade, Shoop Dogg и Eazy E.
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Сама же главная героиня сериала "Семейство Кардашян" Ким в этом году вдохновилась образом Мистик из фильма "Люди Икс".
Джулия Фокс вдохновилась Лилу из фильма "Пятый элемент", Кайя Гербер стала Тринити из "Матрицы", а Пэрис Хилтон – Сейлор Мун. Сара Сампайо выбрала для референса Рейниру Таргариен из Дома Дракона.
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц предстали на геловинской вечеринке в образах Ромео и Джульетты.
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
Меган Фокс и Колсон Бейкер придумали два образа на Хэллоуин. На первую вечеринку они превратились в главных героев сериала Пэм и Томми – американского минисериала, основанного на отношениях барабанщика Mötley Crüe Томми Ли и актрисы Памелы Андерсон.
Звездные образы на Геловине / Фото с Instagram
На другое мероприятие влюбленные избрали поразительный образ священника и развратницы в латексных одеждах и высоких ботфортах на каблуке.
Кендалл Дженнер для Гэловина выбрала образ девушки-ковбоя Джесси.
Гейли Бибер надела на празднование Хэллоуина кутюрное платье от YSL 1999 года из розовых бутонов роз и шифонового шлейфа.