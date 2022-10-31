Щороку зірки першої величини готують для своїх фанатів цікаві образи, аби продемонструвати всю свою фантазію та перевтілення, пише 24 канал. І кожного року їхні образи заслуговують особливої уваги.

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Деякі зірки все ж таки вирішили створити лячний образ, однак більшість перевтілилися в улюблених героїв фільмів чи мультфільмів.

Кайлі Дженнер цього року перевтілилася в дружину Франкенштейна. Вона не лише постала в дещо моторшному образі, але й зробила тематичну фотосесію.



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

Та одним образом знаменитість не обійшлася, тому перевтілилася в головну героїню фільму "Ельвіра – повелителька темряви".



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

Кім Кардашян не лише створила вражаючий образ для себе, але й придумала аутфіти для дітей. Вона переодягнула Норт, Чикаго, Сейнта та Псалома в образи музичних ікон — Aaliyah, Sade, Shoop Dogg та Eazy E.



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

Сама ж головна героїня серіалу "Сімейство Кардашян" Кім цьогоріч надихнулася образом Містік з фільму "Люди Ікс".

Джулія Фокс надихнулася Лілу з фільму "П'ятий елемент", Кайя Гербер стала Трініті з "Матриці", а Періс Хілтон – Сейлор Мун. Сара Сампайо обрала для референсу Рейніру Таргарієн з "Дому Дракона".



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

Бруклін Бекхем і Нікола Пельтц постали на геловінській вечірці в образах Ромео та Джульєтти.



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

Меган Фокс та Колсон Бейкер придумали аж два образи на Геловін. На першу вечірку вони перевтілилися в головних героїв серіалу Пем і Томмі – американського мінісеріалу, заснованого на відносинах барабанщика Mötley Crüe Томмі Лі та акторки Памели Андерсон.



Зіркові образи на Геловін / Фото з Instagram

На інший захід закохані обрали вражаючий образ священика та розпусниці у латексному вбранні та високих ботфортах на підборах.

Кендал Дженнер для Геловіна обрала образ дівчини-ковбоя Джессі.

Гейлі Бібер одягнула на святкування Геловіна кутюрну сукню від YSL 1999 року з рожевих бутонів троянд та шифонового шлейфу.