У гелловінський вечір наносять на обличчя страхітливий грим, обмащують тіло кров’ю, роблять складний макіяж та одягають страшні образи всі охочі – від звичайних людей та світових знаменитостей, пише 24 канал.

Читайте також 15 інстаграм-образів на Геловін, від яких кров холоне у жилах: моторошні фото

Геловін створений для того, щоб відлякати злу силу від себе і своїх близьких. Люди вбиралися у страхітливі костюми й розмальовували обличчя, аби налякати нечисть і вигнати її зі своїх осель.

Белла Хадід та The Weeknd колись приміряли на собі образи Бітлджуса та Лідії. Виглядали їхні аутфіти просто неперевершено.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Серед найпопулярніших образів на Геловін – костюм монашки, який можна довершити страхітливим кровавим макіяжем.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Легко створити геловінський образ вдається за допомогою масок. Обирайте маску інопланетянина або маску з популярного серіалу "Паперовий будинок", яка ще досі не втрачає актуальності.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

v
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

На одну з вечірок на Геловін Джіджі Хадід створила образ у жовтому костюмі із зеленим обличчям черпаючи натхнення з серіалу "Маска". Актуальним образом у геловінську ніч залишається образ Джокера та головних героїв мультфільму "Труп нареченої".

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Софі Тернер і Джо Джонас одного разу обіграли образи з фільму "Сімейка Адамсів". Софі приміряла на собі чорну сукню, перуку та страхітливий макіяж перевтілившись у Мортишу Адамс, а Джо Джонас обрав образ Гомеса Аддамса.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Досить легко створити на Геловін образ вампіра чи вампірки. Обирайте чорне вбрання, зверху накидку, а на зуби причепіть спеціальні ікла, які можна придбати у спеціалізованих магазинах.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Серед найпопулярніших перевтілень на Геловін можна зарахувати образ клоуна Пеннівайза. Головний герой хоррору від Стівена Кінга з'являється на містичних вечірках з року в рік.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем одягнула на Геловін пухнасту маску страшного зайця, тож ви можете спробувати повторити такий доволі простий образ.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

А от Джіджі Хадід за допомогою професійних візажистів створила страшно красивий макіяж, який можна довершити будь-яким вбранням чорного кольору.

Найцікавіші образи на Геловін 2022
Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest