У гелловінський вечір наносять на обличчя страхітливий грим, обмащують тіло кров’ю, роблять складний макіяж та одягають страшні образи всі охочі – від звичайних людей та світових знаменитостей, пише 24 канал.

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Геловін створений для того, щоб відлякати злу силу від себе і своїх близьких. Люди вбиралися у страхітливі костюми й розмальовували обличчя, аби налякати нечисть і вигнати її зі своїх осель.

Белла Хадід та The Weeknd колись приміряли на собі образи Бітлджуса та Лідії. Виглядали їхні аутфіти просто неперевершено.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Серед найпопулярніших образів на Геловін – костюм монашки, який можна довершити страхітливим кровавим макіяжем.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Легко створити геловінський образ вдається за допомогою масок. Обирайте маску інопланетянина або маску з популярного серіалу "Паперовий будинок", яка ще досі не втрачає актуальності.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

На одну з вечірок на Геловін Джіджі Хадід створила образ у жовтому костюмі із зеленим обличчям черпаючи натхнення з серіалу "Маска". Актуальним образом у геловінську ніч залишається образ Джокера та головних героїв мультфільму "Труп нареченої".



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Софі Тернер і Джо Джонас одного разу обіграли образи з фільму "Сімейка Адамсів". Софі приміряла на собі чорну сукню, перуку та страхітливий макіяж перевтілившись у Мортишу Адамс, а Джо Джонас обрав образ Гомеса Аддамса.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Досить легко створити на Геловін образ вампіра чи вампірки. Обирайте чорне вбрання, зверху накидку, а на зуби причепіть спеціальні ікла, які можна придбати у спеціалізованих магазинах.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Серед найпопулярніших перевтілень на Геловін можна зарахувати образ клоуна Пеннівайза. Головний герой хоррору від Стівена Кінга з'являється на містичних вечірках з року в рік.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

Британська дизайнерка Вікторія Бекхем одягнула на Геловін пухнасту маску страшного зайця, тож ви можете спробувати повторити такий доволі простий образ.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest

А от Джіджі Хадід за допомогою професійних візажистів створила страшно красивий макіяж, який можна довершити будь-яким вбранням чорного кольору.



Найцікавіші образи на Геловін 2022 / Фото з Pinterest