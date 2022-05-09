Футболку Кузьмы Скрябина продали на аукционе за 255 тысяч гривен

Дочь знаменитого музыканта Кузьмы Скрябина несколько дней назад выставила на аукцион футболку отца. Вещь было приобретено за 255 тысяч гривен. Вырученные средства поступят на нужды украинской армии.

Единственная дочь лидера группы "Скрябин" Барбара Кузьменко активизировала Благотворительный Фонд имени Кузьмы Скрябина, который закупает медикаменты и медицинское оборудование для нужд военных и гражданского населения, поэтому решила сделать доброе дело, выставив на аукцион личное дело отца, деньги от продажи которого помогут ВСУ.

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Всего за несколько дней аукциона, вещь от легендарного музыканта, выкупили за 255 тысяч гривен. В красной футболке с надписью Georgia Кузьма Скрябин выступал на фестивале "Файный город" в Тернополе. Андрей Кузьменко резко осуждал главаря Кремля Путина, поэтому послал его прямо со сцены.

"Поэтому придурку надо понять, что на эту землю нельзя приходить ни с ножом, ни с пистолетом. Не губить ни своих, ни наших людей. Ты придурок! Тернополь посылает тебя, слышишь? Пошел на*уй", – сказал музыкант.

У Кузьменко была активная политическая позиция, которую часто высказывал в интервью. Он постоянно помогал бойцам АТО финансово, также был известен тем, что иногда приходил в больницу, где лечились бойцы. Он помогал простым людя формой и техникой, разным продовольствием, просто теплым словом, поддержкой. Также Кузьма помогал пограничникам с начала боевых действий на Востоке страны.

2 февраля 2015 года Андрей Кузьменко погиб в ДТП вблизи села Лозоватка под Кривым Рогом. От полученных травм звезда погибла на месте происшествия.

Напомним, несколько дней назад в Великобритании на аукционе по сбору средств для Украины за 90 тысяч фунтов стерлингов продали флисовую кофту президента Владимира Зеленского.

Кроме этого, картину Марии Примаченко "Цветы выросли у четвертого энергоблока" продали на аукционе за 500 тысяч долларов.