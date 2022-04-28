Французский глянец Elle в начале марта представил обложку, которую посвятил Украине. На фоне голубого неба редакция выделила надпись глянцу Elle желтым цветом. Аналогичный синий фон с желтой надписью представлен в новом майском номере.

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Героиней обложки стала манекенщица Лорен Вассен. Из-за неправильного использования тампонов девушка получила СТШ – синдром токсического шока. По статистике, из всех пострадавших от СТШ больше половины составляют женщины, во время месячных пользовавшиеся тампонами.

10 лет назад, в 24-летнем возрасте, модель Лорен Вассен почувствовала недомогание. Она уснула дома, а проснулась в больнице. Врачи сообщили ей, что у нее инфекционное заболевание – золотистый стафилококк, который начал активно поражать ее тело. Американцы пришлось ампутировать правую ногу, а впоследствии и левую, поскольку, по ее словам, она испытывала невыносимую боль.

Несмотря на свою инвалидность, Лорен научилась заново жить и начала заниматься моделингом. Сейчас основная миссия девушки – предупредить всех об опасности токсического шока. Она требует, чтобы изготовители тампонов обнародовали состав своей продукции.

Сейчас Лорен Вассен приезжает на Недели моды, принимает участие в показах и снимается для глянцев. Она живет насыщенной жизнью, впрочем из-за последствий острой инфекции, вынуждена ежедневно одевать протезы нижних конечностей.