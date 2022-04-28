Французький глянець Elle на початку березня представив обкладинку, яку присвятив Україні. На тлі синього неба, редакція виділила надпис глянцю Elle жовтим кольором. Аналогічне синє тло з жовтим надписом представлене у новому травневому номері.

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Героїнею обкладинки стала манекенниця Лорен Вассен. Через неправильне використання тампонів, дівчина отримала СТШ – синдром токсичного шоку. За статистикою, з усіх постраждалих від СТШ більше половини становлять жінки, які під час місячних користувалися тампонами.

10 років тому, у 24-річному віці, модель Лорен Вассен відчула занедужання. Вона заснула вдома, а прокинулася в лікарні. Лікарі повідомили їй, що у неї інфекційне захворювання – золотистий стафілокок, який почав активно вражати її тіло. Американці довелося ампутувати праву ногу, а згодом і ліву, оскільки, за її словами, вона відчувала нестерпний біль.

Попри свою інвалідність, Лорен навчилася заново жити та знову почала займатися моделінгом. Зараз основна місія дівчини – попередити всіх про небезпеку токсичного шоку. Вона вимагає, аби виробники тампонів оприлюднили склад своєї продукції.

Зараз Лорен Вассен приїжджає на Тижні моди, бере участь у модних показах та знімається для глянців. Вона живе насиченим життям, втім через наслідки гострої інфекції, змушена щодня одягати протези нижніх кінцівок.